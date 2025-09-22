Deutscher Popstar in Bad Elster: So haben Fans seine Hits noch nie gehört

Oberes Vogtland
Der eine ist ein gefeierter Popsänger, der andere der Star am Piano. In Bad Elster standen Revolverheld-Frontman Johannes Strate und Sebastian Knauer gemeinsam auf der Bühne. Ein Konzert, das zwei Genres vereinte.
Es war ein Konzertabend, der zwei unterschiedliche Musikrichtungen vereinte. Klassik und Pop. Im sehr gut besuchten König-Albert-Theater in Bad Elster gastierten am Sonntagabend Johannes Strate, der Sänger der bekannten deutschen Rock- und Popband Revolverheld, und der international gefeierte klassische Star-Pianist Sebastian Knauer. Das Duo...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.