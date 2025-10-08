Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Anbindung des Vogtlands an den Fernverkehr ist derzeit nicht vorhanden.
Eine Anbindung des Vogtlands an den Fernverkehr ist derzeit nicht vorhanden. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Eine Anbindung des Vogtlands an den Fernverkehr ist derzeit nicht vorhanden.
Eine Anbindung des Vogtlands an den Fernverkehr ist derzeit nicht vorhanden. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Oberes Vogtland
Die abgehängte Bahnregion in Deutschland: Vogtland und Oberfranken im Fokus
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Fahrgastverband Pro Bahn richtet im nächsten Jahr seinen Bundesverbandstag in Hof aus. Der Ort wurde bewusst gewählt.

Kaum eine Region Deutschlands ist so schlecht an den Fernverkehr der Bahn angebunden wie das Vogtland/Oberfranken. Der Fahrgastverband Po Bahn hat deshalb bewusst die Stadt Hof als Austragungsort für seinen Bundesverbandstag im nächsten Jahr ausgewählt. Er findet vom 13. bis 15. März in der Plauener Partnerstadt statt, wie Bertram Zetzsche von...
