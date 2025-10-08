Die abgehängte Bahnregion in Deutschland: Vogtland und Oberfranken im Fokus

Oberes Vogtland
Der Fahrgastverband Pro Bahn richtet im nächsten Jahr seinen Bundesverbandstag in Hof aus. Der Ort wurde bewusst gewählt.
Kaum eine Region Deutschlands ist so schlecht an den Fernverkehr der Bahn angebunden wie das Vogtland/Oberfranken. Der Fahrgastverband Po Bahn hat deshalb bewusst die Stadt Hof als Austragungsort für seinen Bundesverbandstag im nächsten Jahr ausgewählt. Er findet vom 13. bis 15. März in der Plauener Partnerstadt statt, wie Bertram Zetzsche von...
