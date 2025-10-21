Die Saubermacher: Hier kann Oelsnitz einsparen

Der Stadtrat vergibt am Mittwoch die Putz-Aufträge für die städtischen Kindergärten bis Ende 2027. Worum es in öffentlicher Sitzung außerdem geht.

Die Stadt Oelsnitz kann in den kommenden zwei Jahren bei der Reinigung in kommunalen Kindergärten sparen. Darauf verwies Stadtbaumeister Patric Ebert mit Blick auf die Vergabe der Aufträge am Mittwoch, 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Stadtrat. Die Angebote des wirtschaftlichsten Bieters Serval aus Zwickau lägen unter den Kosten für...