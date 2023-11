Die Sauerkrautmacher von Markneukirchen

Frisch und nach einem geheimen Familienrezept: Die Firma Hermann Geilsdorf in Markneukirchen stellt jede Woche mehrere Tonnen Sauerkraut her. Derzeit ist Hochsaison.

Ein Mitarbeiter steht in einem riesigen Fass. Ein Förderband schaufelt frisch geschnittenes Weißkraut in den Pott. Der Mann muss treten, immer wieder treten. Zwischendurch verteilt er die Gewürze. Salz, Dill und anderes mehr. Über die genaue Rezeptur schweigt sich Constanze Dressel, Chefin der Firma Hermann Geilsdorf in Markneukirchen, aus....