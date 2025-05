Die Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Nico Müller, Frühlingsmarkt und Rhododendronfest

Der Ex-Adoro-Sänger gastiert am Samstag in seiner Heimatstadt Klingenthal, in Schöneck ist am Sonntag Frühlingsmarkt – und in Bad Elster steht an zwei Tagen alles im Zeichen der Rhododendronblüte.

Bariton in der Schul-Aula: „Die Welt braucht Lieder“ lautet der Titel des Programms, mit dem Nico Müller am Samstag in seiner Heimat Klingenthal auftritt. Der Bariton, bekannt geworden durch das Gesangsquintett Adoro, tritt ab 19 Uhr in der Aula am Amtsberg auf. Ursprünglich wollte er in der Rundkirche Zum Friedefürsten singen. Er verlegte... Bariton in der Schul-Aula: „Die Welt braucht Lieder“ lautet der Titel des Programms, mit dem Nico Müller am Samstag in seiner Heimat Klingenthal auftritt. Der Bariton, bekannt geworden durch das Gesangsquintett Adoro, tritt ab 19 Uhr in der Aula am Amtsberg auf. Ursprünglich wollte er in der Rundkirche Zum Friedefürsten singen. Er verlegte...