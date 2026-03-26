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Kristin Kummer und Silke Böhm vom DRK Oelsnitz/Quartiersmanagement laden am Palmsonntag zum Ostermarkt auf den Oelsnitzer Markt ein. Hier haben sie einen Gemeinschaftsstand.
Kristin Kummer und Silke Böhm vom DRK Oelsnitz/Quartiersmanagement laden am Palmsonntag zum Ostermarkt auf den Oelsnitzer Markt ein. Hier haben sie einen Gemeinschaftsstand. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Frauenkirchenkantor Matthias Grünert dirigiert am Samstag das Symphoniekonzert in Bad Elster und gibt am Freitag ein Orgelkonzert in Bobenneukirchen.
Frauenkirchenkantor Matthias Grünert dirigiert am Samstag das Symphoniekonzert in Bad Elster und gibt am Freitag ein Orgelkonzert in Bobenneukirchen. Foto: Käthy Schütze
Micha Winkler ist am Samstag, 20 Uhr, bei „Bock auf Ostrock“ im Riedelhof Eubabrunn dabei.
Micha Winkler ist am Samstag, 20 Uhr, bei „Bock auf Ostrock“ im Riedelhof Eubabrunn dabei. Foto: JB Steps/Archiv
Kristin Kummer und Silke Böhm vom DRK Oelsnitz/Quartiersmanagement laden am Palmsonntag zum Ostermarkt auf den Oelsnitzer Markt ein. Hier haben sie einen Gemeinschaftsstand.
Kristin Kummer und Silke Böhm vom DRK Oelsnitz/Quartiersmanagement laden am Palmsonntag zum Ostermarkt auf den Oelsnitzer Markt ein. Hier haben sie einen Gemeinschaftsstand. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Frauenkirchenkantor Matthias Grünert dirigiert am Samstag das Symphoniekonzert in Bad Elster und gibt am Freitag ein Orgelkonzert in Bobenneukirchen.
Frauenkirchenkantor Matthias Grünert dirigiert am Samstag das Symphoniekonzert in Bad Elster und gibt am Freitag ein Orgelkonzert in Bobenneukirchen. Foto: Käthy Schütze
Micha Winkler ist am Samstag, 20 Uhr, bei „Bock auf Ostrock“ im Riedelhof Eubabrunn dabei.
Micha Winkler ist am Samstag, 20 Uhr, bei „Bock auf Ostrock“ im Riedelhof Eubabrunn dabei. Foto: JB Steps/Archiv
Oberes Vogtland
Die Vogtland-Tipps zum Wochenende schon ganz im Zeichen von Ostern
Redakteur
Von Ronny Hager
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Ostern wirft am letzten März-Wochenende seine Schatten voraus - so in Oelsnitz, Tiefenbrunn und Sohl. Erlbach erlebt den „Ball der Begegnung“, Frauenkirchenkantor Matthias Grünert ist in Bad Elster und Bobenneukirchen zu erleben.

Ball-Premiere: Dem fruchtbaren Miteinander von Erlbach/Markneukirchen und Schönbach/Luby wird am Samstag ein weiteres Kapitel hinzugefügt - mit dem ersten „Ball der Begegnung“ im Alten Schloss Erlbach. Einlass für die Gäste in Abendgarderobe ist ab 18 Uhr. Beim Frühlings- und Maskenball treten die Band Karo, Saxofonist Petr Jelinek,...
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