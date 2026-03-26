Die Vogtland-Tipps zum Wochenende schon ganz im Zeichen von Ostern

Ostern wirft am letzten März-Wochenende seine Schatten voraus - so in Oelsnitz, Tiefenbrunn und Sohl. Erlbach erlebt den „Ball der Begegnung“, Frauenkirchenkantor Matthias Grünert ist in Bad Elster und Bobenneukirchen zu erleben.

Ball-Premiere: Dem fruchtbaren Miteinander von Erlbach/Markneukirchen und Schönbach/Luby wird am Samstag ein weiteres Kapitel hinzugefügt - mit dem ersten „Ball der Begegnung“ im Alten Schloss Erlbach. Einlass für die Gäste in Abendgarderobe ist ab 18 Uhr. Beim Frühlings- und Maskenball treten die Band Karo, Saxofonist Petr Jelinek,... Ball-Premiere: Dem fruchtbaren Miteinander von Erlbach/Markneukirchen und Schönbach/Luby wird am Samstag ein weiteres Kapitel hinzugefügt - mit dem ersten „Ball der Begegnung“ im Alten Schloss Erlbach. Einlass für die Gäste in Abendgarderobe ist ab 18 Uhr. Beim Frühlings- und Maskenball treten die Band Karo, Saxofonist Petr Jelinek,...