Die zwei Wünsche eines 101-jährigen Vogtländers

Kurt Strobel aus Oelsnitz lebt trotz seines stolzen Alters selbstbestimmt in einer Wohnung im Oelsnitzer Neubaugebiet. Damit er dort weiter leben kann, wird ihm jetzt ein kleiner Wunsch erfüllt. Sein zweiter steckt in seiner Lebensgeschichte - und ist größer.

„Ich bin zufrieden." Diesen Satz sagt Kurt Strobel allen, die den 101-Jährigen nach seinem Wohlergehen fragen. Zwei Mal pro Tag verlässt er seine Wohnung, geht spazieren oder einkaufen. „Großeinkäufe erledigt mein Sohn. Kleinigkeiten hole ich selbst." Diese Freiheit nimmt er sich. Dass die Wege nicht wirklich kurz sind, findet er gut....