Kurt Strobel schwelgt ab und an in Erinnerungen, zum Beispiel dann, wenn er in alten Fotoalben blättert. Im Bild: ein Foto seiner Eltern, bei denen er in Bergen aufwuchs.
Kurt Strobel schwelgt ab und an in Erinnerungen, zum Beispiel dann, wenn er in alten Fotoalben blättert. Im Bild: ein Foto seiner Eltern, bei denen er in Bergen aufwuchs. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Kurt Strobel und sein Sohn Dietmar freuen sich, dass die Badewanne bald einer barrierefrei zugänglichen Dusche weicht.
Kurt Strobel und sein Sohn Dietmar freuen sich, dass die Badewanne bald einer barrierefrei zugänglichen Dusche weicht. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Silke Böhm hat Fördergelder beantragt, mit denen das Bad des 101-Jährigen im Januar umgebaut werden kann.
Silke Böhm hat Fördergelder beantragt, mit denen das Bad des 101-Jährigen im Januar umgebaut werden kann. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Die zwei Wünsche eines 101-jährigen Vogtländers
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurt Strobel aus Oelsnitz lebt trotz seines stolzen Alters selbstbestimmt in einer Wohnung im Oelsnitzer Neubaugebiet. Damit er dort weiter leben kann, wird ihm jetzt ein kleiner Wunsch erfüllt. Sein zweiter steckt in seiner Lebensgeschichte - und ist größer.

„Ich bin zufrieden.“ Diesen Satz sagt Kurt Strobel allen, die den 101-Jährigen nach seinem Wohlergehen fragen. Zwei Mal pro Tag verlässt er seine Wohnung, geht spazieren oder einkaufen. „Großeinkäufe erledigt mein Sohn. Kleinigkeiten hole ich selbst.“ Diese Freiheit nimmt er sich. Dass die Wege nicht wirklich kurz sind, findet er gut....
