Diebe machen in Klingenthal bei einem Schuppeneinbruch Beute

Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Klingenthal. Wie am Mittwoch berichtet wurde, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Schuppens am Ahornweg auf. Sie entwendeten daraus mehrere Elektrowerkzeuge inklusive Zubehör im Gesamtwert von etwa 2550 Euro. Darüber hinaus entstand auch am Gebäude Sachschaden. Laut Polizei wurde dieser nach...