Oberes Vogtland
Diebe plündern in Bad Elster Keller
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Dreiste Einbrecher hebeln Zugangstüren in einem Mehrfamilienhaus in Bad Elster auf. Zeugen sehen verdächtige Personen am Tatort.

Einbrecher sind am Donnerstag, 22. Januar, in Bad Elster in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Kuhberg eingedrungen. Zwischen 17 und 18 Uhr wurden mehrere Zugangstüren aufgehebelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Einbrecher entwendeten verschiedene Alltagsgegenstände, darunter Schuhe und...
Mehr Artikel