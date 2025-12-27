MENÜ
Stefanie Hertel mit Sänger und Entertainer Ross Antony bei ihrem Open Air am Pfingstsonntag 2025 in der Vogtland-Arena in Klingenthal.
Bild: Christian Schubert/Archiv
Sachsens Ministerpräsident löffelt vogtländischen Kesselgulasch.
Bild: Screenshot Michael Kretschmer/Instagram
Sängerin Stefanie Heinzmann rockte zum Spitzenfest den Plauener Altmarkt. 5000 Menschen sangen und tanzten begeistert mit.
Bild: Ellen Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Diese Promis sorgten 2025 im Vogtland für Schlagzeilen
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Open-Air-Premiere von Stefanie Hertel in der Arena in Klingenthal, Ministerpräsident Michael Kretschmer als Gulasch-Influencer oder Willy Weitzel an der Göltzschtalbrücke: Das sorgte für Aufsehen.

Wer einen Promi erleben möchte, der muss nicht raus aus dem Vogtland. Viele waren auch 2025 zu Gast. Und einige machten Schlagzeilen über ihren bloßen Auftritt hinaus. Weil es ungewöhnlich, bitter, aufregend war - und nicht nur zwischen Schönberg und Neumark, Mühltroff und Rautenkranz für Aufsehen sorgte.
09.12.2025
4 min.
Tourismus-Turbo für die Göltzschtalbrücke im Vogtland? - „Machen Sie es einfach!“
Unter anderem auch mit diesem Foto der Göltzschtalbrücke warb der Freistaat Sachsen in diesem Jahr in einer Ausstellung in Paris für seine touristischen Ziele.
Einen Grundsatzbeschluss haben Kreisräte des Vogtlandkreises jetzt in Sachen Göltzschtalbrücke gefasst. Aus Reihen Plauener Vertreter kam Kritik, doch zugleich auch der Appell, das „Juwel mit Strahlkraft“ endlich in den Fokus zu rücken.
Ulrich Riedel
14:11 Uhr
4 min.
Tipps für das lange Weihnachts-Wochenende im Oberen Vogtland
Zur Fackelwanderung lädt der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach am 27. Dezember ab 17 Uhr ein.
Auch an den Feiertagen und am Wochenende darauf gibt es keine Veranstaltungs-Pause: Besinnliche Konzerte, Wanderungen und die Erinnerung an ein dieses Jahr verstorbenes Theater-Urgestein gehören dazu.
Ronny Hager
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
Mehr Artikel