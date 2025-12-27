Diese Promis sorgten 2025 im Vogtland für Schlagzeilen

Die Open-Air-Premiere von Stefanie Hertel in der Arena in Klingenthal, Ministerpräsident Michael Kretschmer als Gulasch-Influencer oder Willy Weitzel an der Göltzschtalbrücke: Das sorgte für Aufsehen.

Wer einen Promi erleben möchte, der muss nicht raus aus dem Vogtland. Viele waren auch 2025 zu Gast. Und einige machten Schlagzeilen über ihren bloßen Auftritt hinaus. Weil es ungewöhnlich, bitter, aufregend war - und nicht nur zwischen Schönberg und Neumark, Mühltroff und Rautenkranz für Aufsehen sorgte.