Diese sechs Projekte aus dem Vogtland erhalten Geld von der Erfal-Stiftung

Seit einem Jahrzehnt fördert die Erfal-Stiftung Projekte im Vogtland. 113 Projekte wurden bisher ausgezeichnet. Das sind die Glücklichen in diesem Jahr.

Sechs Projekte fördert die Erfal-Stiftung in diesem Jahr mit insgesamt 13.000 Euro. Das meiste Geld - 5000 Euro - erhält der Verein Vogtland Bike. Er hatte am Wochenende das Vogtland-Bike-Festival in Schöneck ausgerichtet und die Diskussion über den Ausbau des Fahrrad-Tourismus im Vogtland erneut angeschoben.