Diese Stadt im Vogtland kauft sich einen mobilen Blitzer

Neben den drei festen Blitzern will Oelsnitz künftig auch mobil die Geschwindigkeiten kontrollieren. Ein Problem gibt es aber noch.

Die Stadt Oelsnitz will in diesem Jahr einen mobilen Blitzer kaufen. Das sagte Hauptamtsleiter Hannes Schulz auf Anfrage. Eigentlich sollte das Gerät schon im Vorjahr angeschafft werden, die Stadt diskutierte jedoch noch Grundsätzliches - ob Kauf oder Miete. Die Entscheidung sei jetzt für einen Kauf gefallen, so Schulz. 230.000 Euro werde das...