Diese Vogtländer sind schon jetzt im Weihnachtsstress: Oelsnitzer verschicken erzgebirgische Holzkunst bis nach Japan und in die USA

Seit 25 Jahren verkaufen Yvonne und Hendrik Walther erzgebirgische Volkskunst. Bis zu 70 Pakete pro Tag gehen in die Post. Sammler sind besonders scharf auf zwei neue und limitierte Editionen.

Yvonne und Hendrik Walther aus Oelsnitz haben dieses Jahr doppelt Grund zum Feiern. Vor 25 Jahren gründeten sie ihren Online-Shop für erzgebirgische Volkskunst. Vor zehn Jahren kam das Holzlädchen im Unteren Görnitzer Weg hinzu.