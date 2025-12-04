Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.

„Die Verkehrssituation in unserer Stadt hat sich deutlich verbessert, seit der Vogtlandkreis am Ortseingang aus Richtung Neustadt einen stationären Blitzer aufgestellt hat“, sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders und unterstützt die Aktion. Schade sei nur, dass Schönecks Stadtkasse von den Einnahmen, die dort durch zu schnelles Fahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Stadt im Vogtland setzt auf Mängelmelder-App
In Schöneck können Mängel jetzt auf der Webseite oder in der App gemeldet werden.
Jeder kann jetzt Mängelmelder werden - ganz unkompliziert via App. Was sich eine Stadtverwaltung im Vogtland von der schnelleren direkten Kommunikation mit ihren Bürgern erhofft.
Daniela Hommel-Kreißl
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
14:00 Uhr
2 min.
Gastwirts-Paar übernimmt ehemaliges Gemeindeamt im Vogtland
Das frühere Gunzener Gemeindeamt wird jetzt verkauft.
Für das einstige Gemeindeamt im Schönecker Ortsteil Gunzen wurden Käufer gefunden. Die traditionsreiche Immobilie übernimmt ein Gastwirts-Paar aus dem Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
Mehr Artikel