Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt

Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.

„Die Verkehrssituation in unserer Stadt hat sich deutlich verbessert, seit der Vogtlandkreis am Ortseingang aus Richtung Neustadt einen stationären Blitzer aufgestellt hat", sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders und unterstützt die Aktion. Schade sei nur, dass Schönecks Stadtkasse von den Einnahmen, die dort durch zu schnelles Fahren...