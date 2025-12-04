Dieser Mann verbindet Erzgebirge und Vogtland

Verantwortung in zwei Vereinen, Fußballfan, Sänger in Bergmannschören: Konrad Stahl aus Morgenröthe-Rautenkranz prägt das gesellschaftliche Leben in seiner alten und neuen Heimat. Ein Porträt.

Trotz Ruhestands: Konrad Stahl, Rautenkranz Ex-Bürgermeister, ist nach wie vor ein Hans Dampf in allen Gassen, und zwar im besten Sinne. Aus dem gesellschaftliche Leben der Gemeinde Muldenhammer ist er nicht wegzudenken. Er ist selbst in verschiedenen Vereinen aktiv und versteht es, Menschen zu begeistern und zum Mittun zu bewegen.