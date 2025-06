Digitaler Blumen-Kettenbrief via Whatsapp auch im Vogtland unterwegs: Was sagt diese Blumenhändlerin dazu?

Whatsapp ist gerade voll mit Blumenbildern. Grund ist eine Art Kettenbrief, den jeder in seinem Status teilen kann. Kurbelt die Aktion das Geschäft regionaler Blumenhändler an?

Blumenhändlerin Ines Oertel ist überzeugt: „Auf jeden Fall machen diese Bilder Lust auf Blumen und Blumenkauf.“ Was die Vogtländerin meint: den digitalen Blumen-Kettenbrief, der in diesen Tagen auch im Vogtland via Whatsapp unterwegs ist. Zu sehen sind Fotos von Blumen.