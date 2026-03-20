Diskussion um Löschwasser im Vogtland: Taugt ein Teich, der leicht radioaktiv belastet ist?

Oberes Vogtland
Die Diskussion um Löschwasserquellen im Waldgebiet geht weiter. Im Raum steht die Frage, welches Potenzial der Schlemmteich in Gottesberg hat - ein ehemaliges Absetzbecken. Wie radioaktiv belastet ist sein Wasser?
In der Gemeinde Muldenhammer gibt es nicht ausreichend Löschwasserreservoirs. Das hatte Felix Walther bei seinem Rücktritt als Gemeindewehrleiter bemängelt. Vor allem in Sachsengrund und Gottesberg fehlt die Löschwasserreserve, räumte Bürgermeister Wolfgang Schädlich jetzt auf Nachfrage ein. Seither diskutieren die Einwohner Muldenhammers...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.