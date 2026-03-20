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Der Schlemmteich in Gottesberg: Kann er bei Bränden als Löschwasserentnahmestelle dienen?
Der Schlemmteich in Gottesberg: Kann er bei Bränden als Löschwasserentnahmestelle dienen? Foto: Archiv Thorald Meisel
Löschwasser-Entnahmestellen gibt es an vielen Teichen, Seen und Flüssen - bald auch am Schlemmteich in Gottesberg?
Löschwasser-Entnahmestellen gibt es an vielen Teichen, Seen und Flüssen - bald auch am Schlemmteich in Gottesberg? Foto: Falk Bernhardt
Historisches Luftbild vom Tannenbergsthaler Ortsteil Gottesberg zeigt, einen Teich gab es nie im Dorf und gibt es bis heute nicht.
Historisches Luftbild vom Tannenbergsthaler Ortsteil Gottesberg zeigt, einen Teich gab es nie im Dorf und gibt es bis heute nicht. Foto: Archiv Helmut Schneider
Der Schlemmteich in Gottesberg: Kann er bei Bränden als Löschwasserentnahmestelle dienen?
Der Schlemmteich in Gottesberg: Kann er bei Bränden als Löschwasserentnahmestelle dienen? Foto: Archiv Thorald Meisel
Löschwasser-Entnahmestellen gibt es an vielen Teichen, Seen und Flüssen - bald auch am Schlemmteich in Gottesberg?
Löschwasser-Entnahmestellen gibt es an vielen Teichen, Seen und Flüssen - bald auch am Schlemmteich in Gottesberg? Foto: Falk Bernhardt
Historisches Luftbild vom Tannenbergsthaler Ortsteil Gottesberg zeigt, einen Teich gab es nie im Dorf und gibt es bis heute nicht.
Historisches Luftbild vom Tannenbergsthaler Ortsteil Gottesberg zeigt, einen Teich gab es nie im Dorf und gibt es bis heute nicht. Foto: Archiv Helmut Schneider
Oberes Vogtland
Diskussion um Löschwasser im Vogtland: Taugt ein Teich, der leicht radioaktiv belastet ist?
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Die Diskussion um Löschwasserquellen im Waldgebiet geht weiter. Im Raum steht die Frage, welches Potenzial der Schlemmteich in Gottesberg hat - ein ehemaliges Absetzbecken. Wie radioaktiv belastet ist sein Wasser?

In der Gemeinde Muldenhammer gibt es nicht ausreichend Löschwasserreservoirs. Das hatte Felix Walther bei seinem Rücktritt als Gemeindewehrleiter bemängelt. Vor allem in Sachsengrund und Gottesberg fehlt die Löschwasserreserve, räumte Bürgermeister Wolfgang Schädlich jetzt auf Nachfrage ein. Seither diskutieren die Einwohner Muldenhammers...
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