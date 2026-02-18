Dramatische Hilfsaktion: Bergretter befreien verunglückten Wanderer im Vogtland aus eisigem Albtraum

Oberes Vogtland
Nahe der Grenze zu Tschechien ist ein Wanderer schwer gestürzt, er brach sich ein Bein. Warum die Rettung so schwierig war.
Dieser Einsatz steckt den Rettern noch in den Knochen: In Hammerbrücke ist ein verunglückter Wanderer aus schwer zugänglichem Gelände geborgen worden. Der Einsatz war herausfordernd. Das Happy End gelang dem DRK-Rettungsdienst am Ende mit Hilfe der Bergwacht Klingenthal und dem tschechischen Bergrettungsdienst Horská sluzba Bublava.
