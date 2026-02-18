MENÜ
Retter der Bergwacht Klingenthal/Aschberg vor ihrem Stützpunkt im Skigebiet Mühlleithen. Sven Lorenz (rechts) ist hier der Bereitschaftsleiter.
Der Stützpunkt der Bergwacht Klingenthal/Aschberg in Mühlleithen ist an schneereichen Wochenenden immer besetzt.
Verunglückte bergen die Klingenthaler Bergretter mit Schlitten wie diesen. Am Sonntag ging das wegen der schwierigen Zuwegung nicht, deshalb wurde eine Einradtrage eingesetzt.
Retter der Bergwacht Klingenthal/Aschberg vor ihrem Stützpunkt im Skigebiet Mühlleithen. Sven Lorenz (rechts) ist hier der Bereitschaftsleiter.
Der Stützpunkt der Bergwacht Klingenthal/Aschberg in Mühlleithen ist an schneereichen Wochenenden immer besetzt.
Verunglückte bergen die Klingenthaler Bergretter mit Schlitten wie diesen. Am Sonntag ging das wegen der schwierigen Zuwegung nicht, deshalb wurde eine Einradtrage eingesetzt.
Oberes Vogtland
Dramatische Hilfsaktion: Bergretter befreien verunglückten Wanderer im Vogtland aus eisigem Albtraum
Von Daniela Hommel-Kreißl
Nahe der Grenze zu Tschechien ist ein Wanderer schwer gestürzt, er brach sich ein Bein. Warum die Rettung so schwierig war.

Dieser Einsatz steckt den Rettern noch in den Knochen: In Hammerbrücke ist ein verunglückter Wanderer aus schwer zugänglichem Gelände geborgen worden. Der Einsatz war herausfordernd. Das Happy End gelang dem DRK-Rettungsdienst am Ende mit Hilfe der Bergwacht Klingenthal und dem tschechischen Bergrettungsdienst Horská sluzba Bublava.
Mehr Artikel