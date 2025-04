Dreister Dieb klaut DJ-Pult im Vogtland

Bei einem Einbruch in einen Keller in Bad Elster nimmt ein Dieb ein DJ-Pult mit. Doch das war noch lange nicht alles.

Acht Keller hat ein Dieb in Bad Elster in einem Mehrfamilienhaus am Kuhberg aufgeknackt. Es ist das Wohngebiet mit den Neubaublocks in der Stadt. Die Tat geschah Sonntagabend. Wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen auf Nachfrage sagte, soll wohl einer der Geschädigten gegen 20.20 Uhr den Dieb noch auf der Flucht gesehen haben.