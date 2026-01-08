E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen

Oberes Vogtland
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Einbrecher sind in Bad Elster in der Nacht zum Donnerstag, 8. Januar, in mehrere Kellerabteile von Wohnhäusern eingedrungen. Das hat die Polizei berichtet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern, die Am Kuhberg liegen. Die Täter sind weiterhin flüchtig, so die Polizei. Die Einbrecher entwendeten aus den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.