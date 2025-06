Ehre für UIrike Persing: Eintrag ins Goldene Buch von Oelsnitz

Die langjährige Leiterin der Musikschule Oelsnitz wurde im Stadtrat geehrt.

Ehrung für Ulrike Persing: Die langjährige Leiterin der Musikschule in Oelsnitz durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Der feierliche Akt fand zur Stadtratssitzung am Mittwoch statt. „Über 37 Jahre bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand wirkte sie mit großem Fleiß und hervorragendem Einsatzwillen als Leiterin der Musikschule,...