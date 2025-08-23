Ein Abend der Extraklasse: Filmmusik und Carmina Burana begeistern 1500 Besucher im Naturtheater Bad Elster

Oberes Vogtland
Dieses Programm bot unzählige Gänsehautmomente: Eine Mischung aus bekannten Filmmelodien sowie die Aufführung der Carmina Burana waren die Highlights im ausverkauften Freilufttheater.
Von Filmmusik bis Klassik: 1500 Besucher erlebten am Freitagabend im ausverkauften Naturtheater in Bad Elster einen Musikabend der Extraklasse. Solisten und Chor der Landesbühnen Sachsen, die Singakademie Dresden sowie die Elbland Philharmonie Sachsen präsentieren unter der Leitung von Generalmusikdirektor Florian Merz Stücke aus weltbekannten...
