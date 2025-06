Ein Hauch Christo zum Finale: So wurde die Oelsnitzer Persiluhr gerettet

Die Uhr mit der eleganten weißen Frau wurde komplett saniert. Zur Freude vieler, vor allem des letzten lebenden Initiators aus dem Trio, das vor 25 Jahren die Persiluhr ins Stadtbild zurückgeholt hat.

Gottfried Schnauder muss gar kein Wort sagen. Sein Gesicht drückt stille Freude aus: Der 89-jährige Oelsnitzer sitzt auf einer Bank am Heppeplatz und schaut am Sonntagnachmittag auf die frisch sanierte Persiluhr. Nur einen Steinwurf entfernt von der Stelle, an der Schnauder vier Jahrzehnte Gerbermeister mit Leib und Seele war, hat eine neue...