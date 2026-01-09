Ein „Perlmutterweg“ für Adorf: Neue Erlebnisroute soll Innenstadt beleben

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das im September eröffnete Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist das Herzstück der Perlmutter-Werbung, mit der die Stadt Touristen anlocken und das Ortszentrum beleben will.
Das im September eröffnete Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist das Herzstück der Perlmutter-Werbung, mit der die Stadt Touristen anlocken und das Ortszentrum beleben will. Bild: Dirk Rückschloß/TVV
Noch gut sichtbar im Adorfer Stadtbild ist die frühere Perlmutterwarenproduktion C. W. Lots: Der Gebäudekomplex Elsterstraße 27-31 steht direkt an der Stadtdurchfahrt der B 92.
Noch gut sichtbar im Adorfer Stadtbild ist die frühere Perlmutterwarenproduktion C. W. Lots: Der Gebäudekomplex Elsterstraße 27-31 steht direkt an der Stadtdurchfahrt der B 92. Bild: Stadtverwaltung Adorf
Für das Digitale Museum Adorf (Dimusa) sprach Museumsleiter Steffen Dietz (links) mit Zeitzeugen Walpurga Schunk und Waldemar Rauh.
Für das Digitale Museum Adorf (Dimusa) sprach Museumsleiter Steffen Dietz (links) mit Zeitzeugen Walpurga Schunk und Waldemar Rauh. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Das im September eröffnete Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist das Herzstück der Perlmutter-Werbung, mit der die Stadt Touristen anlocken und das Ortszentrum beleben will.
Das im September eröffnete Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist das Herzstück der Perlmutter-Werbung, mit der die Stadt Touristen anlocken und das Ortszentrum beleben will. Bild: Dirk Rückschloß/TVV
Noch gut sichtbar im Adorfer Stadtbild ist die frühere Perlmutterwarenproduktion C. W. Lots: Der Gebäudekomplex Elsterstraße 27-31 steht direkt an der Stadtdurchfahrt der B 92.
Noch gut sichtbar im Adorfer Stadtbild ist die frühere Perlmutterwarenproduktion C. W. Lots: Der Gebäudekomplex Elsterstraße 27-31 steht direkt an der Stadtdurchfahrt der B 92. Bild: Stadtverwaltung Adorf
Für das Digitale Museum Adorf (Dimusa) sprach Museumsleiter Steffen Dietz (links) mit Zeitzeugen Walpurga Schunk und Waldemar Rauh.
Für das Digitale Museum Adorf (Dimusa) sprach Museumsleiter Steffen Dietz (links) mit Zeitzeugen Walpurga Schunk und Waldemar Rauh. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Ein „Perlmutterweg“ für Adorf: Neue Erlebnisroute soll Innenstadt beleben
Redakteur
Von Daniela Hommel-Kreißl, Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Perlmutterweg wird das Erlebnismuseum um 30 interaktive Stationen erweitern. Fußstapfen sollen durch die Stadt führen. Welche Überraschungen hält der Weg bereit?

Vom neuen Adorfer Perlmuttermuseum und dessen Besucherzahlen soll künftig die gesamte Innenstadt profitieren - insbesondere auch Einzelhandel und Gastronomie. Deshalb wird in diesem Jahr ein 70.000 Euro teures Projekt begonnen, das den Arbeitstitel „Perlmutterweg“ trägt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Stadt im Vogtland holt Sonderpreis bei City-Wettbewerb
Für das Projekt „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ wird Adorf ausgezeichnet. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das neue Erlebnismuseum - im Bild Sarah Kaiser.
Mit seinem Vorhaben „Netzwerk Perlmutter – Lebenswert in der Stadt“ war Adorf zum wiederholten Mal beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ erfolgreich. Wie viel Geld es diesmal gibt.
Ronny Hager
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
22.12.2025
1 min.
Neues Adorfer Museum: So viele Besucher kamen bisher
Das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf hat seit dem 24. September geöffnet.
Die Anzahl der Gäste seit der Eröffnung am 24. September übertrifft die Erwartungen. Noch ein Umstand freut Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos).
Ronny Hager
Mehr Artikel