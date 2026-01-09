Ein „Perlmutterweg“ für Adorf: Neue Erlebnisroute soll Innenstadt beleben

Oberes Vogtland
Der Perlmutterweg wird das Erlebnismuseum um 30 interaktive Stationen erweitern. Fußstapfen sollen durch die Stadt führen. Welche Überraschungen hält der Weg bereit?
Vom neuen Adorfer Perlmuttermuseum und dessen Besucherzahlen soll künftig die gesamte Innenstadt profitieren - insbesondere auch Einzelhandel und Gastronomie. Deshalb wird in diesem Jahr ein 70.000 Euro teures Projekt begonnen, das den Arbeitstitel „Perlmutterweg“ trägt.
