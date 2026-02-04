MENÜ
Jürgen Seidel hält Geschichte lebendig. Er hatte die Idee zu dem besonderen Kriegsopferdenkmal in Tannenbergsthal und betreibt eine Facebook-Seite mit historischen Bildern.
Jürgen Seidel hält Geschichte lebendig. Er hatte die Idee zu dem besonderen Kriegsopferdenkmal in Tannenbergsthal und betreibt eine Facebook-Seite mit historischen Bildern. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Ein Vogtländer und seine Bilderreise durch die Jahrzehnte
Von Daniela Hommel-Kreißl
Jürgen Seidel begeistert auf Facebook drei Mal täglich mit historischen Bildern von Muldenhammer. Fans aus aller Welt teilen ihre Erinnerungen.

Fast 1500 Menschen warten jeden Tag gespannt darauf, welche Bilder Jürgen Seidel beim sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht. Sie folgen der Seite „Historische Bilder von Muldenhammer“. Drei Bilder hat der Auerbacher Unternehmer für seine Community täglich parat: um 8, 14 und 20 Uhr. In der Zwischenzeit haben die Betrachter die...
