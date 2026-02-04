Ein Vogtländer und seine Bilderreise durch die Jahrzehnte

Jürgen Seidel begeistert auf Facebook drei Mal täglich mit historischen Bildern von Muldenhammer. Fans aus aller Welt teilen ihre Erinnerungen.

Fast 1500 Menschen warten jeden Tag gespannt darauf, welche Bilder Jürgen Seidel beim sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht. Sie folgen der Seite „Historische Bilder von Muldenhammer“. Drei Bilder hat der Auerbacher Unternehmer für seine Community täglich parat: um 8, 14 und 20 Uhr. In der Zwischenzeit haben die Betrachter die...