Ein Vogtländer und seine Trompete: eine Langzeitliebe

Oberes Vogtland
Reiner Leonhardt aus Klingenthal spielt seit 65 Jahren im Stadtorchester Klingenthal. Damit gehört er zu den dienstältesten Musikern im Vogtland.
Besonderes Jubiläum in Klingenthal: Reiner Leonhardt gehört seit 65 Jahren dem Stadtorchester Klingental an. Dafür wurde der Trompeter beim Jahresabschlusskonzert des Stadtorchesters geehrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.