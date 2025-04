Einbrecher stehlen in Bad Elster grünes E-Bike aus Schuppen

Ein Diebstahl ereignete sich im Kurort im oberen Vogtland. Die Polizei sucht den oder die Täter.

Fahrraddiebe waren jetzt in Bad Elster unterwegs. Wie die Polizei am Freitag berichtete, schlugen sie an der Straße am Schafgarten zu. Das hochwertige E-Bike, das verschwunden ist, war in einem verschlossenen Schuppen untergestellt, den die Täter gewaltsam aufgebrochen haben. Das bei der Polizei als gestohlen gemeldete E-Bike ist grün und von...