Einbruchserie im oberen Vogtland geht weiter: Diebstähle aus Garagen

Seit März treten gehäuft Einbruchsdiebstähle im oberen Vogtland auf. Betroffen waren unter anderem Muldenhammer und Bad Elster. Die jüngste Serie verzeichnet die Polizei in Bad Brambach.

In Bad Brambach sind der Polizei mehrere Einbrüche in Garagen angezeigt worden. Betroffen waren bisherigen Erkenntnissen zufolge die Ortsteile Hohendorf, Schönberg und Bärendorf. In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter demnach an der Deckertstaße in Hohendorf mehrere Garagen auf. Sie stahlen zwei Sätze Reifen sowie Baumaterial....