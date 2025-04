Einbruchsserie im Oberen Vogtland: Auch die Garage eines Bürgermeisters wurde geknackt

In der Gemeinde Muldenhammer ist es zuletzt wiederholt zu Einbrüchen gekommen. Auch eine Brandstiftung beunruhigte die Einwohner.

Gehäuft Einbrüche gab es zuletzt nicht nur in Bad Elster, sondern auch in Muldenhammer. „Wir hatten hier oben immer Ruhe. Und jetzt das“, sagt Muldenhammers Bürgermeister Wolfgang Schädlich (parteilos). In nahezu allen Ortsteilen habe es Einbrüche gegeben – in Tannenbergsthal, Schneckenstein, Rautenkranz, Jägersgrün. Auch die Garage...