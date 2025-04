Eine App als digitale Gästekarte: Hier können Urlauber im Vogtland jetzt sparen

Sieben Kommunen im Vogtland führen eine digitale Gästekarte ein. Das sorgt nicht für eine effektivere Verwaltung. Auch die Touristen profitieren: Sie haben ortsübergreifend Zugang zu Rabattaktionen.

„Wenn die Tourismus-Infrastruktur in Ordnung ist, zahlen die Gäste auch gern Kurtaxe“, ist sich Landrat Thomas Hennig (CDU) sicher. Seine Auffassung teilen die Macher in Klingenthal, Bad Elster, Markneukirchen, Schöneck, Zeulenroda-Triebes, Bad Brambach und Muldenhammer. Die Bürgermeister dieser sieben Kommunen, in denen Besucher Kur- oder...