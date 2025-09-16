„Eine Debatte gab es und gibt es“: Was die Adorfer Kritikern des modernen Museumsbaus sagen

Oberes Vogtland
In Adorf öffnet das Erlebnismuseum Perlmutter. Es widmet sich einem Erbe der Stadt: der Perlenfischerei und der Herstellung von Perlmuttwaren. Zuerst fällt jedoch das Äußere des 5,9 Millionen Euro teuren Baus auf.
Es war dieser Moment der Inspiration. Als Ansgar Schulz bei strömendem Regen aus dem Fenster des Heimatmuseums von Adorf blickte, da sah er Wasser von den gegenüberliegenden Dächern plätschern. Es war im Jahr 2020, als der Architekt aus Leipzig nach der zündenden Idee für ein neues Museum suchte. Es sollte der Flussperlmuschel, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.