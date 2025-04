Eine der letzten Holperpisten in vogtländischer Stadt verschwindet

Der Steinweg in Adorf wird ab Ende April saniert. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt das noch abgeblasen. Warum der Straßenbau eine große Herausforderung ist.

Der Steinweg in Adorf ist nicht nur in schlechtem Zustand, sondern hat zusätzliche Tücken. Deswegen wird der von Ende April bis Juli geplante Bau eine technische Herausforderung. „Probleme sind die geringe Breite und keine Wendemöglichkeit“, erklärt Planer Ralf Pfaff aus Falkenstein in der öffentlichen Stadtratssitzung. Wer hier arbeitet,...