MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: David Campesino
Bild: David Campesino
Oberes Vogtland
Eine Kaoshüterin im Vogtland: Anna Mateur & The Beuys kommen am Sonntag nach Bad Elster
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die sächsische Comedy-Ikone präsentiert mit ihren Beuys das aktuelle Bühnenprogramm „Kaoshüter“ im König-Albert-Theater. Das Publikum darf gespannt sein.

Wer sie versteht, hat selten so gelacht! Comedy-Ikone Anna Mateur präsentiert am Sonntag, 25. Januar, 19 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster gemeinsam mit ihren Beuys das aktuelle Bühnenprogramm „Kaoshüter“. Mit ihrem außergewöhnlichen Stimmvolumen und abgrundkomischem Witz-Ernst stelle Mateur alles in den Schatten, „was sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
06:15 Uhr
1 min.
Es ist Musik in Bad Elster: Trio Vivace lädt Sonntagvormittag zum Konzert
Das Publikum darf sich auf Triokompositionen freuen - natürlich in Es-Dur.
FP
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
22.01.2026
4 min.
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Jubiläumskonzert, Modellbahnschau und Operetten-Premiere
Die Brass Socks feiern am Samstag mit einem Jubiläumskonzert ab 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota fünfjähriges Bestehen. Das Foto entstand zur Behrendt-Party 2025 in Zwota.
In Bad Elster machen Madame Pompadour (ausverkauft), Anna Mateur und Fritz Karl Station, in Zwota spielen die Brass Socks - und in Adorf ist die große Welt der kleinen Bahnen zu bestaunen.
Ronny Hager
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
Mehr Artikel