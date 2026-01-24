Eine Kaoshüterin im Vogtland: Anna Mateur & The Beuys kommen am Sonntag nach Bad Elster

Die sächsische Comedy-Ikone präsentiert mit ihren Beuys das aktuelle Bühnenprogramm „Kaoshüter“ im König-Albert-Theater. Das Publikum darf gespannt sein.

Wer sie versteht, hat selten so gelacht! Comedy-Ikone Anna Mateur präsentiert am Sonntag, 25. Januar, 19 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster gemeinsam mit ihren Beuys das aktuelle Bühnenprogramm „Kaoshüter“. Mit ihrem außergewöhnlichen Stimmvolumen und abgrundkomischem Witz-Ernst stelle Mateur alles in den Schatten, „was sich...