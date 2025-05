„Einer der schwierigsten Einsätze überhaupt“: Oelsnitzer Feuerwehrchef zieht nach Großbrand Bilanz

Beim Großfeuer beim Autohandel Pary am Sonntag ist ein Schaden von 550.000 Euro entstanden. Zur Brandursache wird weiter ermittelt. Der Stadtfeuerwehr-Chef erklärt, warum der Einsatz so schwierig war.

Die riesige Rauchwolke beim Großbrand am Sonntag in Oelsnitz ist durch verbrannte Reifen auf dem Gelände des Autohandels Pary verursacht worden. „Im Laufe des Brandes sind auch noch etliche geplatzt“, sagte der Einsatzleiter und Oelsnitzer Stadtfeuerwehrchef Jens Jacob zu „Freie Presse“. In der Werkstatt auf dem Gelände war das...