„Einfach anders“: Was diesen Weihnachtsmarkt im Vogtland so besonders macht

Oberes Vogtland
Die Schlossweihnacht lockte am Wochenende viele Besucher nach Schönberg. Kunsthandwerker aus dem Vogtland, Erzgebirge, Thüringen und Bayern boten originelle Kreationen. Wer sind die Menschen hinter den Ständen?
Das Beste, so sagt man gemeinhin, kommt zum Schluss. Ob das auf den Weihnachtsmarkt auf Schloss Schönberg im Vergleich mit den Märkten, die an den letzten Adventswochenenden in der Region stattfanden, auch zutrifft, das sei an dieser Stelle dahingestellt. Dagegen steht fest, dass er neben der Weihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz und...
