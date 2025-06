Eingemeindung: Bad Brambach stimmt für schnelle Verhandlungen mit Bad Elster

Der Gemeinderat von Bad Brambach hat am Mittwochabend die Voraussetzungen für eine freiwillige Eingliederung nach Bad Elster geschaffen. Was die Beschlüsse bedeuten - und was nicht.

Bad Brambach sagt Ja zu weiteren Verhandlungen mit Bad Elster über eine Eingemeindung - und will ein zügiges Verfahren. Das ist das Ergebnis der mit Spannung erwarteten Gemeinderatssitzung in Bad Brambach vom Mittwochabend. Zwei Beschlüsse wurden gefasst. Zum einen ging es um die Grundsatzfrage, ob Bad Brambach die freiwillige Eingliederung...