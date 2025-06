Eingemeindung: In Bad Elster und Bad Brambach folgen nächste Schritte

Die Parlamente in Bad Brambach und Bad Elster tagen am 25. Juni parallel. Es geht um auch um die Eingemeindungs-Verhandlungen. In Oelsnitz ist am gleichen Tag die Wahl des Stadtoberhaupts Thema.

Es wird konkret bei den Verhandlungen über eine Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster. Nachdem die Parlamente beider Kurorte für rasche Gespräche mit Ziel Eingemeindung zum 1. Oktober 2026 stimmten, geht es jetzt um Details. Der Gemeinderat Bad Brambach will am 25. Juni, 19 Uhr im Ratssaal dazu „Gedanken fassen": Es soll darum...