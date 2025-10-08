Einmal Bürgergeld und zurück: Wie ein junger Vogtländer die Kurve kriegte

Das Thema Bürgergeld bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Doch wie rutschen Menschen in die Grundsicherung? Das Beispiel eines Vogtländers, der jetzt wieder einen richtigen Job hat.

Eigentlich wollte Martin nur eine kurze Auszeit nehmen. Der junge Vogtländer hatte Erzieher gelernt und danach zwei Jahre in einer Kita gearbeitet. Vor drei Jahren kündigte er seinen Job. Schon nach einem halben Jahr schrieb er wieder Bewerbungen. Doch dann folgte ein böses Erwachen. „Ich habe 30 Bewerbungen geschrieben, auch... Eigentlich wollte Martin nur eine kurze Auszeit nehmen. Der junge Vogtländer hatte Erzieher gelernt und danach zwei Jahre in einer Kita gearbeitet. Vor drei Jahren kündigte er seinen Job. Schon nach einem halben Jahr schrieb er wieder Bewerbungen. Doch dann folgte ein böses Erwachen. „Ich habe 30 Bewerbungen geschrieben, auch...