Eintauchen in Märchenwelt: Grundschule Bad Brambach lädt für Freitag ein

Die Besucher erwartet am Nachmittag ein Gaudi-Mitmach-Tag mit zehn Stationen. In welchen Disziplinen sich Gäste ausprobieren können.

In die magische Welt der Märchen eintauchen und spannende Abenteuer erleben - das ist am Freitag in Bad Brambach möglich. Damit wird der Tag der offenen Tür von 14 bis 18 Uhr in der Grundschule, Fleißner Straße 7, zum Gaudi-Mitmach-Tag für alle. Es warten dabei zehn Stationen: Bogen- und Armbrustschießen gehören ebenso dazu wie...