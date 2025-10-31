Einwohnertreff in Oelsnitz: Parksituation in Innenstadt Thema

Zur Versammlung am Dienstag im Gymnasiums-Sprachzentrum sollen auch die Tempo-30er-Zonen, Leerstand und Sauberkeit in der Stadt angesprochen werden.

Zur Einwohnerversammlung am Dienstag, 18 Uhr in Oelsnitz wird es unter anderem um die Parksituation in der Innenstadt gehen. Das ist ein Thema, welches Bürger für den Treff im Sprach- und Kommunikationszentrum des Julius-Mosen-Gymnasiums, Melanchthonstraße 11, vorgeschlagen haben. Unter anderem soll auch über die Tempo-30-Zonen, Leerstand und...