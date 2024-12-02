MENÜ
Ein Vorhaben für Oelsnitz: Barrierefreie Zugänge und bessere Toiletten für den Jugendtreff „Neues Leben“.
Ein Vorhaben für Oelsnitz: Barrierefreie Zugänge und bessere Toiletten für den Jugendtreff „Neues Leben“.
Oberes Vogtland
Einwohnerversammlung am Dienstag in Oelsnitz: Darum geht es
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Stadt lädt am Dienstagabend zur Einwohnerversammlung ein. Es geht um Vogtlandsporthalle, Jugendtreff, Veranstaltungen 2025 und Bürgerstiftung.

Welche Veranstaltungen gibt es in Oelsnitz 2025? Was wird mit der Vogtlandsporthalle, dem Kinder- und Jugendzentrum „Neues Leben“ oder dem Schulhof und den Ruhezonen des Julius-Mosen-Gymnasiums? Antworten auf diese Fragen gibt es am Dienstagabend bei einer Einwohnerversammlung. Die Stadtverwaltung lädt dazu ab 18.30 Uhr ins...
