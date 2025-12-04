Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christoph Kopp lädt am Sonntag zum nostalgischen Adventsnachmittag in seine Mitropa im Bahnhof Gunzen ein.
Christoph Kopp lädt am Sonntag zum nostalgischen Adventsnachmittag in seine Mitropa im Bahnhof Gunzen ein. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Wird auch nächstes Jahr der Musikwinkelexpress am Bahnhof Gunzen vorbeifahren? Die vogtländischen Eisenbahnfans um Christoph Kopp hoffen darauf.
Wird auch nächstes Jahr der Musikwinkelexpress am Bahnhof Gunzen vorbeifahren? Die vogtländischen Eisenbahnfans um Christoph Kopp hoffen darauf. Bild: Eckhard Sommer
Abfahrt- und Ankunftszeiten des Musikwinkelexpress: Bald Relikt der Vergangenheit? Oder werden 2026 neue Fahrzeiten eingetragen?
Abfahrt- und Ankunftszeiten des Musikwinkelexpress: Bald Relikt der Vergangenheit? Oder werden 2026 neue Fahrzeiten eingetragen? Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Christoph Kopp lädt am Sonntag zum nostalgischen Adventsnachmittag in seine Mitropa im Bahnhof Gunzen ein.
Christoph Kopp lädt am Sonntag zum nostalgischen Adventsnachmittag in seine Mitropa im Bahnhof Gunzen ein. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Wird auch nächstes Jahr der Musikwinkelexpress am Bahnhof Gunzen vorbeifahren? Die vogtländischen Eisenbahnfans um Christoph Kopp hoffen darauf.
Wird auch nächstes Jahr der Musikwinkelexpress am Bahnhof Gunzen vorbeifahren? Die vogtländischen Eisenbahnfans um Christoph Kopp hoffen darauf. Bild: Eckhard Sommer
Abfahrt- und Ankunftszeiten des Musikwinkelexpress: Bald Relikt der Vergangenheit? Oder werden 2026 neue Fahrzeiten eingetragen?
Abfahrt- und Ankunftszeiten des Musikwinkelexpress: Bald Relikt der Vergangenheit? Oder werden 2026 neue Fahrzeiten eingetragen? Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Eisenbahnfans spenden 33.000 Euro für den Erhalt der Musikwinkelbahn im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Spendenfundament von 33.000 Euro wollen Eisenbahnfans im Vogtland den Erhalt der Bahnstrecke Adorf - Zwotental festzurren. Was jetzt noch fehlt für die endgültige Erfolgsmeldung.

Das erste Etappenziel erreicht. Dennoch ist Christoph Kopp, der Vorsitzende des Vereins Obervogtländische Eisenbahn (OVEB), vorsichtig mit Aussagen zum Erhalt der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental. „Es sieht alles seht gut aus. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
14.11.2025
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland: Hier gibt‘s einen langen Fotostopp
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
24.09.2025
4 min.
Ist die Musikwinkelbahn im Vogtland doch noch zu retten? - So viel Geld wurde schon gespendet
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental zu verhindern, sammelt der Verein Dialog mit Böhmen Geld über Crowdfunding.
Um die Streckenstilllegung zwischen Adorf und Zwotental abzuwenden, müssen Schwellen erneuert werden. Deshalb sammeln Bahnenthusiasten nun Geld für den Erhalt der Bahnstrecke - mit Erfolg.
Daniela Hommel-Kreißl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel