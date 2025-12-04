Eisenbahnfans spenden 33.000 Euro für den Erhalt der Musikwinkelbahn im Vogtland

Auf einem Spendenfundament von 33.000 Euro wollen Eisenbahnfans im Vogtland den Erhalt der Bahnstrecke Adorf - Zwotental festzurren. Was jetzt noch fehlt für die endgültige Erfolgsmeldung.

Das erste Etappenziel erreicht. Dennoch ist Christoph Kopp, der Vorsitzende des Vereins Obervogtländische Eisenbahn (OVEB), vorsichtig mit Aussagen zum Erhalt der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental. „Es sieht alles seht gut aus. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben."