Eisenbahnromantik im Vogtland: In diesem Bahnhof können Gäste übernachten

Der historische Bahnhof in Hammerbrücke wird zum Highlight für Urlauber, die das Besondere suchen. Thomas Partickes Ferienwohnungen bieten echtes Bahnhofsfeeling und eine Reise in die Vergangenheit. Die Authentizität des Ortes zieht Neugierige und Nostalgiker gleichermaßen an.

Die Gemeinde Muldenhammer will als Tourismusort weiter wachsen. Rund um die Deutsche Raumfahrtausstellung und die Topaswelt Schneckenstein wird deshalb an einem neuen Konzept gearbeitet. Darin soll auch Bewährtes einfließen. Im Trend liegt Tourismus unter dem Motto „Zurück zur Natur", aber auch ausgefallene Übernachtungsmöglichkeiten sind...