„Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund

Große Ehre für die Bildungseinrichtung in Klingenthal: Sie wurde unter 147 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Welche Gründe dafür angeführt werden.

Auszeichnung für den Sportcampus Klingenthal: Die Bildungseinrichtung wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als „Eliteschule des Jahres“ ausgezeichnet. Ein Glückwunschschreiben dazu ging am Dienstag im Klingenthaler Rathaus ein - Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) verkündete es am Abend im Stadtrat. Dass diese Auszeichnung... Auszeichnung für den Sportcampus Klingenthal: Die Bildungseinrichtung wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als „Eliteschule des Jahres“ ausgezeichnet. Ein Glückwunschschreiben dazu ging am Dienstag im Klingenthaler Rathaus ein - Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) verkündete es am Abend im Stadtrat. Dass diese Auszeichnung...