  • „Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund

Die Eliteschule in Klingenthal hat erfolgreiche Athleten hervorgebracht: Saskia Nürnberger, die jetzt im Weltcup startet, gehört dazu.
Die Eliteschule in Klingenthal hat erfolgreiche Athleten hervorgebracht: Saskia Nürnberger, die jetzt im Weltcup startet, gehört dazu. Bild: IMAGO/Christian Heilwagen
Oberes Vogtland
„Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund
Redakteur
Von Tino Beyer
Große Ehre für die Bildungseinrichtung in Klingenthal: Sie wurde unter 147 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Welche Gründe dafür angeführt werden.

Auszeichnung für den Sportcampus Klingenthal: Die Bildungseinrichtung wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als „Eliteschule des Jahres“ ausgezeichnet. Ein Glückwunschschreiben dazu ging am Dienstag im Klingenthaler Rathaus ein - Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) verkündete es am Abend im Stadtrat. Dass diese Auszeichnung...
