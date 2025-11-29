Elsterschanzen im Vogtland: Das ist fertig und das noch zu tun

Die Sanierung der Schanzenanlage in Bad Elster hat sich zur beinahe unendlichen Geschichte entwickelt. Doch jetzt scheint die Zielgerade in Sicht. Auch, weil viele Menschen gemeinsam angepackt haben.

Er sprang einst hier Schanzenrekord, nun hat er bei der Sanierung der Elsterschanzen mitgewirkt: Vor 22 Jahren ist Gido Windisch aus Bad Elster an der großen K47-Schanze 49 Meter weit gesprungen. „Das war im Jahr 2003 innerhalb eines Wettkampfes - Rekorde werden nur bei Wettkämpfen als gültig gewertet“, erzählt der ehemalige Skispringer.... Er sprang einst hier Schanzenrekord, nun hat er bei der Sanierung der Elsterschanzen mitgewirkt: Vor 22 Jahren ist Gido Windisch aus Bad Elster an der großen K47-Schanze 49 Meter weit gesprungen. „Das war im Jahr 2003 innerhalb eines Wettkampfes - Rekorde werden nur bei Wettkämpfen als gültig gewertet“, erzählt der ehemalige Skispringer....