Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Stimme und Charme stimmte Ella Endlich in Bad Elster auf die Weihnachtstage ein.
Mit Stimme und Charme stimmte Ella Endlich in Bad Elster auf die Weihnachtstage ein. Bild: Eckhard Sommer
Ella Endlich hätte ihr Publikum am liebsten umarmt.
Ella Endlich hätte ihr Publikum am liebsten umarmt. Bild: Eckhard Sommer
Ein Herz und eine Seele: Ella Endlich und ihr Vater Norbert. Foto: Eckhard Sommer
Ein Herz und eine Seele: Ella Endlich und ihr Vater Norbert. Foto: Eckhard Sommer Bild: Eckhard Sommer
Begleitet wurde Ella Endlich von ihrem Vater Norbert (rechts) und Joachim Wolf.
Begleitet wurde Ella Endlich von ihrem Vater Norbert (rechts) und Joachim Wolf. Bild: Eckhard Sommer
Mit Stimme und Charme stimmte Ella Endlich in Bad Elster auf die Weihnachtstage ein.
Mit Stimme und Charme stimmte Ella Endlich in Bad Elster auf die Weihnachtstage ein. Bild: Eckhard Sommer
Ella Endlich hätte ihr Publikum am liebsten umarmt.
Ella Endlich hätte ihr Publikum am liebsten umarmt. Bild: Eckhard Sommer
Ein Herz und eine Seele: Ella Endlich und ihr Vater Norbert. Foto: Eckhard Sommer
Ein Herz und eine Seele: Ella Endlich und ihr Vater Norbert. Foto: Eckhard Sommer Bild: Eckhard Sommer
Begleitet wurde Ella Endlich von ihrem Vater Norbert (rechts) und Joachim Wolf.
Begleitet wurde Ella Endlich von ihrem Vater Norbert (rechts) und Joachim Wolf. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Endlich: „Küss mich, halt mich, lieb’ mich“ im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sängerin Ella Endlich hat mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit das Publikum im König-Albert-Theater Bad Elster begeistert. Eine Schwäche hat sie aber doch, verriet Vater Norbert.

Motto des Abends: „Endlich Weihnachten“. Da passte es doch wunderbar, dass die beliebte Sängerin Ella Endlich wieder einmal das König-Albert-Theater beehrte, begleitet von Vater Norbert und Joachim Wolf am Piano.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
3 min.
Auch mit 80: Herman van Veen singt im Vogtland - „Ich bin immer noch fröhlich“
Herman van Veen: 80 Jahre und kein Deut leiser.
Herman van Veen und seine Band gaben ein umjubeltes Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster.
Eckhard Sommer
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
07:00 Uhr
4 min.
Tipps für das zweite Advents-Wochenende im Oberen Vogtland
Advent am Kirchplatz Bad Elster. In der Trinitatiskirche gibt es am Samstag, 19.30 Uhr, Bachs Weihnachtsoratorium, Adventszauber auf dem Platz am 13. und 20. Dezember, 16 bis 20 Uhr.
Bachs Weihnachtsoratorium in Oelsnitz und Bad Elster, finnischer Metal im Sopran in Markneukirchen oder zahlreiche Weihnachtsmärkte: An Angeboten mangelt es in der Region keineswegs.
Ronny Hager
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel