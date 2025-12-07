Endlich: „Küss mich, halt mich, lieb’ mich“ im Vogtland

Die Sängerin Ella Endlich hat mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit das Publikum im König-Albert-Theater Bad Elster begeistert. Eine Schwäche hat sie aber doch, verriet Vater Norbert.

Motto des Abends: „Endlich Weihnachten". Da passte es doch wunderbar, dass die beliebte Sängerin Ella Endlich wieder einmal das König-Albert-Theater beehrte, begleitet von Vater Norbert und Joachim Wolf am Piano.