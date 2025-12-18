MENÜ
Die Erfurterin Christina Rommel tritt mit ihrem Programm „Schokolade“ am Samstag, 20 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Die Erfurterin Christina Rommel tritt mit ihrem Programm „Schokolade" am Samstag, 20 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen auf.
Der Riesenstollen ist jedes Jahr der Star des Weihnachtstreffens auf dem Marktplatz in Schönbach/Luby. Am Samstag, 14 Uhr, startet die 26. Auflage der Adventstradition mit Verteilung der gebackenen Köstlichkeit.
Der Riesenstollen ist jedes Jahr der Star des Weihnachtstreffens auf dem Marktplatz in Schönbach/Luby. Am Samstag, 14 Uhr, startet die 26. Auflage der Adventstradition mit Verteilung der gebackenen Köstlichkeit.
Die Rundkirche Zum Friedefürsten in Klingenthal steht am Samstag im Zeichen des Weihnachtsoratoriums. Ab 17 Uhr führt die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach die Kantaten 1 bis 3 aus dem Bach-Klassiker auf.
Die Rundkirche Zum Friedefürsten in Klingenthal steht am Samstag im Zeichen des Weihnachtsoratoriums. Ab 17 Uhr führt die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach die Kantaten 1 bis 3 aus dem Bach-Klassiker auf.
Oberes Vogtland
Endspurt vor Weihnachten: Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Bachs Weihnachtsoratorium in Klingenthal, Menstrip und Schoko-Rock in Markneukirchen oder das Weihnachtstreffen in Schönbach/Luby: Es ist wieder viel los am dritten Dezember-Wochenende.

Finale bei Weihnachtsmärkten: Am vierten Adventswochenende locken im oberen Vogtland die Historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz (Samstag und Sonntag ab 11 Uhr) und der Weihnachtsmarkt auf Schloss Schönberg (beide Tage 11 bis 20.30 Uhr) sowie Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen (täglich bis 23. Dezember von 10 bis...
