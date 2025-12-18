Endspurt vor Weihnachten: Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland

Bachs Weihnachtsoratorium in Klingenthal, Menstrip und Schoko-Rock in Markneukirchen oder das Weihnachtstreffen in Schönbach/Luby: Es ist wieder viel los am dritten Dezember-Wochenende.

Finale bei Weihnachtsmärkten: Am vierten Adventswochenende locken im oberen Vogtland die Historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz (Samstag und Sonntag ab 11 Uhr) und der Weihnachtsmarkt auf Schloss Schönberg (beide Tage 11 bis 20.30 Uhr) sowie Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen (täglich bis 23. Dezember von 10 bis...