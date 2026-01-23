MENÜ
Ums Bauen und Sanieren geht es am Samstag in Oelsnitz. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Oberes Vogtland
Energieeffizientes Bauen und Sanieren: Experten diskutieren in Oelsnitz
Redakteur
Von Tino Beyer
Bauen, Sanieren, Fördern: In der Oelsnitzer Katharinenkirche geht es am Samstag rund ums Thema Bauen.

Wie können Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer energieeffizient bauen und sanieren und welche Rolle spielt dabei die Kommunalpolitik? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer öffentlichen Podiumsdiskussion am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr in der Katharinenkirche, Egerstraße 9, in Oelsnitz.
