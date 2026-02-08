MENÜ
Die Polizei musste zu einem Auffahrunfall ins vogtländische Schöneck ausrücken.
Die Polizei musste zu einem Auffahrunfall ins vogtländische Schöneck ausrücken. Bild: Marijan Murat/dpa
Oberes Vogtland
Entlaufene Pferde lösen Unfall im Vogtland aus
Von Swen Uhlig
Drei Verletzte und rund 15.000 Euro Schaden: Tiere auf der Fahrbahn führten am Samstagabend in Schöneck zu einem Auffahrunfall.

Bei einem Verkehrsunfall in Schöneck sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 70-jährige VW-Fahrerin gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Muldenstraße in Richtung Muldenberg unterwegs, als sie wegen entlaufener Pferde, die sich auf der Fahrbahn befanden, abrupt abbremsen musste. Ein nachfolgender...
