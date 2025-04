Entscheidende Zeit für Museum im Vogtland beginnt diese Woche

Die seit vielen Jahren diskutierte Dachsanierung des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen startet mit dem Westflügel. Welche Firma den Zuschlag für die Bauarbeiten erhalten hat.

Lange wurde diskutiert – nun wird gebaut am Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen: Die Sanierung des Dachs am Westflügel beginnt in dieser Woche mit den ersten Schritten, informierte die Stadtverwaltung Markneukirchen. Die Arbeiten sollen und müssen vor dem nächsten Winter beendet sein, da die Stadt eine Winterbaustelle vermeiden will und...